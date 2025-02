Met ‘Ballenknijper’ naar Texas? Deze scholieren dromen ervan

Het zit erop voor de vijf Mierlose scholieren Thomas, Jasper, Pepijn, Dirk en Lynn. Hun laatste wedstrijd met hun robot ‘Ballenknijper’ is gereden. Ze deden mee aan de Benelux-finale van de First Tech Challenge (FTC) in Breda. Een wedstrijd vooral voor techniekscholen, en niet per se voor scholieren met een zelf in elkaar geknutselde robot!

Toch behoort dit team tot de Bij Avans Hogeschool in Breda streden teams van 12 tot en met 18 jaar tegen elkaar met zelfgebouwde robots. De uitdaging? Blokjes oprapen en die in mandjes of aan een rek hangen – en dat binnen 2,5 minuut. De eerste dertig seconden moest de robot zelfstandig opereren, maar dat weigerde 'De Ballenknijper'. Daarna mogen de teamleden hem besturen, dat ging gelukkig goed. Helaas vielen ze niet in de prijzen.

Gemoedelijk en gespannen Elk team kreeg een eigen lokaal om hun robot te finetunen en zichzelf te promoten met posters. Daar gaven ze aan de jury ook een presentatie en beantwoordden ze moeilijke vragen over de robot. In de grote aula stonden de speelvelden, met een tribune vol enthousiast publiek. Er werd gejoeld en geklapt tijdens de wedstrijden.

Opvallend was de gemoedelijkheid onder de jonge deelnemers. “Iedereen spreekt Engels, vaak nog wat stuntelig, maar niemand lacht elkaar uit. Iedereen mag hier gewoon zichzelf zijn,” vertelt Inge van de Waterbeemd, moeder van een deelnemers. "Je ziet jongeren met piercings of felgekleurd haar en een sterke gedeelde passie voor techniek."

Samenwerken om te winnen

Het bijzondere aan deze competitie is dat het niet alleen draait om winnen, maar ook om samenwerking. Teams vormen telkens koppels en strijden twee tegen twee. Het ene team is beter in blokjes aan de palen hangen, de andere robot gooit ze met meer gemak in de mandjes. "Het is mooi om te zien hoe ze vooraf met elkaar overleggen: hoe kunnen we samen de beste score halen?” vertelt Inge.

Alleen een goede robot bouwen is niet genoeg: teams geven ook een presentatie over het bouwproces en moeten laten zien hoe ze anderen inspireerden. "Het gaat ook om hoe je kennis overdraagt", legt Inge uit. Het team helpt bijvoorbeeld bij de Lego League, de competitie voor kinderen tussen acht en twaalf jaar. 'Ons team is een van de jongste, ze hebben niet zo veel budget en ervaring als sommige andere bouwers, maar ze hebben gestreden als leeuwen."

Nieuwe materialen

De scholieren balen dat ze geen prijs in de wacht hebben kunnen slepen. De concurrentie is ijzersterk en het team won slechts twee van de vijf wedstrijden op de mat. Toch had het team gehoopt niet met lege handen naar huis te gaan. "De prestaties op de mat zijn niet allesbepalend, er zijn ook prijzen voor outreach, waar ze hun hoop op hadden gevestigd."

Hun robot is grotendeels gemaakt van gerecyclede materialen. “We gebruiken onderdelen die al drie jaar meegaan. Ik heb robots gezien die echt alles kunnen – razendsnel, superprecies,” zegt Inge. Als de teleurstelling verwerkt is, maken de jongeren zich op voor het volgende seizoen "We hopen op sponsors, zodat ook zij nieuwe materialen kunnen kopen, zodat de robot nog beter gaat presteren."