112-nieuws: steekincident in woning in Gilze • auto slaat over de kop

18.26

Een auto is op een industrieterrein in Schijndel uit de bocht gevlogen en op een boom gebotst. Dat gebeurde aan het einde van de middag, rond zes uur, op de Van Leeuwenhoekweg. Twee inzittenden raakten gewond. Ze zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De klap was zo hard dat de top van de boom afbrak. Een takelbedrijf is ingeschakeld om de auto te bergen. De weg was enige tijd dicht.