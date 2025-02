112-nieuws: vrouw gereanimeerd na val in water • beknelde vrouw in auto

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

14.22 Vrouw gereanimeerd na val in water Een vrouw is vanmiddag in het water gevallen aan de Kuringen in Zevenbergen. De vrouw werd ter plekke gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht met de ambulance. Er landde ook een traumahelikopter. De politie doet geen verder onderzoek. Foto: Christian Traets/SQ Vision. dat het om een ongeluk gaat en doet verder geen onderzoek.

12.23 Vrouw bekneld in auto Een bestuurder van een auto op de Monnikenweg in Geertruidenberg is bekneld en gewond geraakt bij een eenzijdige botsing. De vrouw ramde een lantaarnpaal met haar auto, die daarna op de kant belandde. Lees hier meer.

07.33 Automobilist veroorzaakt ravage Een automobilist veroorzaakte afgelopen nacht een ravage in Breda. Deze reed tegen meerdere voertuigen aan en reed vervolgens door. Foto: Instagram wijkagenten Breda Centrum Foto: Instagram wijkagenten Breda Centrum

07.25 Automobilist onder invloed Een automobilist werd afgelopen nacht betrapt door agenten van de politie Dongemond terwijl hij onder invloed autoreed. De man viel de politie op omdat hij heel hard reed. Waar hij dit precies deed, is niet bekendgemaakt. De automobilist moest mee naar het politiebureau en kreeg een proces-verbaal. Foto: Instagram politie Dongemond

06.00 Waarschuwing voor gladheid Het KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid door de bevriezing van natte weggedeelten. Op sommige plaatsen viel gisteravond en afgelopen nacht namelijk neerslag. Code geel geldt tot tien uur deze ochtend. In de tweede helft van de ochtend verdwijnt de gladheid.

02.57 Vechtpartij in Oosterhout De politie ging afgelopen nacht met meerdere eenheden naar de Klappeijstraat in Oosterhout vanwege een vechtpartij. Op aanwijzen van mensen van het cameratoezicht controleerden de agenten een aantal betrokkenen. Hun personalia zijn vastgelegd. Er werd niemand aangehouden. Foto: Instagram politie Dongemond

02.49 Rijbewijs kwijt Een 18-jarige automobilist uit Tilburg, die pas sinds twee maanden een rijbewijs heeft, moest deze afgelopen nacht inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. De agenten werden gewaarschuwd door iemand die zag dat de man gevaarlijk aan het autorijden was. De 18-jarige bleek onder invloed van alcohol en drugs.

01.53 Vreemde man op de bank Een vrouw in Made schrok afgelopen nacht van een onbekende man die ineens bij haar thuis op haar bank lag. Ze sprak de man aan en die verdween daarna, zonder problemen. Agenten van de politie Dongemond hebben nog naar deze man gezocht, maar hem niet meer teruggevonden. Foto: Instagram politie Dongemond