Stem nu op je favoriete carnavalshit en bepaal wie Kies je Kraker wint

Welk lied wordt de opvolger van Nog Un Likkie! van CV De Wèggooiers? De stembussen voor Kies je Kraker zijn maandagochtend om elf over negen geopend om te bepalen wat dé carnavalskraker van 2025 wordt. Er zijn 33 liedjes genomineerd waarop vanaf nu gestemd kan worden door het publiek. En wie weet gaat jouw favoriete liedje er wel met de felbegeerde trofee vandoor!

Bij de jury kwamen meer dan twintig nummers binnen die gedeeltelijk of zelfs helemaal door AI werden gemaakt. De liedjes waarbij de zang werd gedaan door AI zijn er allemaal eruit gefilterd. Het winnende liedje moet namelijk wel live op 3 Uurkes Vurraf gezongen worden. Want tijdens de officiële start van carnaval bij Omroep Brabant, wordt traditioneel de winnaar van Kies Je Kraker bekendgemaakt.

Carnavalsmachine Een van de grootste veranderingen dit jaar was het gebruik van artificiële intelligentie (AI). Dat is een computersysteem dat de tekst, melodie en zang voor zijn rekening neemt.

Recordaantal liedjes De jury had dit jaar heel wat werk te verrichten door het recordaantal carnavalsnummers dat Omroep Brabant ontving. Uit de meer dan driehonderd inzendingen moesten 33 liedjes gekozen worden. Dat is meer dan twintig uur aan carnavalsmuziek bij elkaar. Uiteindelijk werden er in een zes uur durende sessie 33 carnavalsnummer door de jury gekozen waarop gestemd kan worden.

In het radioprogramma KEIgoeiemorgen zijn maandagochtend vanaf zeven uur de genomineerde carnavalsnummers bekend gemaakt voor Kies je Kraker. Elf minuten na negen uur is de lijst van 33 nummers compleet en kan er gestemd worden.

Het winnen van Kies je Kraker is niet alleen een enorme eer, maar kan ook de start of een flinke boost van een carrière zijn. Zo betekende de winst voor CV De Wèggooiers dat zij ineens een druk festivalseizoen vol optredens hadden. De titel doet ook in 2025 wat voor ze. "Waar we vorig jaar een paar showtjes hadden met carnaval, hebben we nu een heel volle agenda", vertelt Wèggooier Loek van Gastel.

De winnaar van Kies je Kraker kan er dan ook zeker van zijn dat het een stuk drukker wordt met optredens. En natuurlijk is het ook een eer om in een illuster rijtje te staan met carnavalsgrootheden als Lamme Frans, Veul Gère, Johnny Gold, Gebroeders Ko en Niek en Danny.

Het is aan het publiek om de komende tien dagen te bepalen wie de volgende Kies je Kraker-winnaar wordt.