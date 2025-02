Rechter zet streep door verzoek Nicol om Peter Gillis onder ede te verhoren

Nicol Kremers (34) mag haar ex Peter Gillis (62) niet onder ede vragen stellen over hun relatie en vermeende mishandelingen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Nicol wilde dat verhoor gebruiken om van een echtscheidingsovereenkomst af te komen, waarin zij heeft beloofd niets over Peter Gillis naar buiten te brengen. Maar de rechtbank ziet geen noodzaak voor een verhoor van Gillis.

Volgens Nicol werd zij geestelijk en lichamelijk mishandeld en is die overeenkomst onder dwang getekend. Met het verhoor onder ede wilde zij bereiken dat Gillis dat toegeeft. Eind 2023 bleek al tijdens een rechtszaak in Utrecht over de publicatie van een boek over Gillis dat die al 1,7 miljoen euro van Kremers eist, omdat ze de regels van de overeenkomst zou hebben geschonden. En daarom probeert Nicol Kremers nu uit alle macht onder die geheimhoudingsclausule uit te komen. Volgens haar had ze zwaar te lijden onder de mishandelingen en tekende ze die overeenkomst onder druk. Ze was bang en wilde zo snel mogelijk weg bij Gillis. Nicol woonde in het huis van Gillis en was toen helemaal van hem afhankelijk. De man die de overeenkomst opstelde was de juridisch adviseur. “Een vazal van Gillis”, aldus de advocaat van Nicol. “En die betaalde hem ook. En dan is het wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.”

Psychiater

Nicol Kremers wilde ook een vriendin horen over hoe zwaar ze het in die periode had en een psychiater moest de rechtbank gaan uitleggen wat mishandelingen door een partner voor effect kunnen hebben op iemand. Maar de rechtbank oordeelt dat ze in de lopende procedure al een standpunt heeft ingenomen en getuigenverhoor niets toevoegt. Verder heeft ze onvoldoende onderbouwd waarom ze er toch nog belang bij heeft om in dit stadium van de bodemprocedure getuigen te horen. Daarbij komt dat de rechtbank in de andere zaak over de geëiste boete al heeft bepaald dat er een mondelinge behandeling komt. De zaak is in een vergevorderd stadium en nu er een getuigenverhoor wordt bevolen, kan dat de gang van zaken alleen maar vertragen. Dat is volgens de rechtbank niet efficiënt, ook omdat de uitkomsten niet allemaal even relevant zullen zijn voor de bodemprocedure over de boete. De rechtbank verwacht dat er na de mondelinge behandeling in de bodemprocedure een (tussen)vonnis komt. Daarin kan de rechter aangeven of Nicol Kremers met extra bewijs moet komen en zo ja, hoe dat eruit moet komen te zien.