Guus Meeuwis kondigt nieuw concert in buitenland aan

Na Londen, Parijs, Sydney en New York staat Guus Meeuwis dit jaar weer op een internationaal podium. In een mysterieus filmpje op zijn Instagram maakte de Tilburgse zanger dat maandag bekend.

Op het filmpje is te zien dat de zanger zijn gitaar in een koffer stopt met daarop stickers van New York, Parijs en Londen en de jaren en podia waar hij optrad. Vervolgens klapt hij de koffer dicht en plakt hij er een sticker van 2025 op.

De zanger ging in 2015 voor het eerst internationaal. Hij trad toen op in de Royal Albert Hall in Londen. Een jaar later volgde het Olympia in Parijs. In 2019 verraste hij Nederlandse fans in Australië, met een optreden in Sydney.