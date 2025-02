Sierra Leone trekt verdenking journalist in, politie verwijdert filmpjes

Journaliste Sophie van Leeuwen is niet langer verdachte in Sierra Leone en is vertrokken uit het land. Dat meldt RTL Nieuws. De Afrika-correspondent, die onderzoek doet naar de veroordeelde drugscrimineel 'Bolle Jos', werd vorige week aangehouden op verdenking van spionage. Na dagenlange verhoren hebben de lokale autoriteiten de aanklachten ingetrokken.

Sophie Van Leeuwen was in het West-Afrikaanse land om verslag te doen van de zoektocht naar Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. Hij zou zich in Sierra Leone schuil houden.

Geheugenkaarten in beslag genomen

De journalist werd donderdag opgepakt bij een checkpoint in de buurt van de hoofdstad Freetown. Ze beschikte over de benodigde persaccreditatie en had toestemming van de lokale autoriteiten om haar werk te doen. Desondanks werd ze aangehouden en afgevoerd naar een politiebureau.

Van Leeuwen werd verdacht van spionage en het onrechtmatig vastleggen van beeld. Twee dagen lang is ze verhoord door agenten van de criminele inlichtingendienst. Volgens RTL werden haar logeeradres en bezittingen doorzocht. Ook zijn haar paspoort en apparatuur ingenomen voor onderzoek. Ze was al vrijgelaten, maar in afwachting van het onderzoek mocht ze het land niet uit.

Geen grond voor spionage

Zondag zijn de verdenkingen ingetrokken. De autoriteiten hebben het paspoort en de apparatuur aan de journaliste teruggegeven. Twee geheugenkaarten zijn inbeslaggenomen en videomateriaal op haar laptop is door de politie gewist. De reden daarvoor zouden 'veiligheidsoverwegingen' zijn.

Inmiddels is Van Leeuwen vertrokken uit Sierra Leone. "Het is goed dat de lokale autoriteiten ook inzien dat er geen grond is voor een aanklacht als spionage. We hopen dat Sophie snel thuis is bij haar gezin in Zuid-Afrika", aldus RTL Nieuws-hoofdredacteur Ilse Openneer.