Staatssecretaris: 'Trein blijft deze plaats aandoen, 100 procent garantie'

De trein moet en zal Maarheeze blijven aandoen. “100 procent garantie, als het aan mij ligt.” Dat heeft staatssecretaris Chris Jansen (PVV) van Openbaar Vervoer laten weten bij een bezoek maandag aan station Maarheeze. De staatssecretaris stapte op de trein om het beruchte traject zelf eens te ervaren. De NS had gedreigd om niet meer te stoppen bij het station omdat een groep bewoners van het AZC Cranendonck veel overlast veroorzaakt.

“Ik krijg te horen dat heel veel mensen, platvloers gezegd, balen van de overlast,” zegt Jansen op het perron in Maarheeze, waar hij ook een gesprek had met burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck. “Er is een groep van tachtig tot negentig mensen die voor veel overlast zorgt. In het verleden met name in de trein. Nu vooral rond het station. Dat moeten we aanpakken. Iedereen moet veilig kunnen reizen.” De staatssecretaris wil de beurs trekken om het mogelijk te maken, maar hoe is nog onduidelijk. De NS en de reizigers kampen al jaren met overlast op het traject van en naar Maarheeze. Conducteurs worden bedreigd en reizigers lastiggevallen. Ook werd er veel zwartgereden. Ondanks vele maatregelen, zoals extra hekken en bewaking, blijft de overlast bestaan. De NS gaf onlangs aan vorig jaar 2,3 miljoen euro te hebben uitgegeven aan de maatregelen.

"We gaan dit jaar met geld over de brug komen"

De staatssecretaris wil het geld gaan overmaken naar de NS, dit jaar nog. “In het Kamerdebat heb ik dat ook aangegeven. Als het alleen een kwestie van geld is, dan gaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit betalen. We gaan dit jaar met geld over de brug komen. Maar we moeten ook kijken hoe we het de komende jaren aanpakken.” Want de overlast oplossen, daar heeft de staatssecretaris ook geen ei van Columbus voor. “We moeten overleggen met de ministeries van Justitie en Veiligheid en met Asiel en Migratie. Dit probleem moeten we samen aanpakken, we zijn er ieder deels verantwoordelijk voor,” zegt Jansen.

"Er is een stuk onbegrip"