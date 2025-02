Anna uit Oekraïne maakte film om te kunnen integreren: 'Mezelf troosten'

Filmstudent Anna Sherstiuk was aan het 'chillen' in een nachtclub in Kiev toen Rusland Oekraïne aanviel. Ontheemd kwam ze aan in Nederland als vluchteling. De Oekraïense kwam in contact met filmmaker Maarten Sleegers uit Asten. Samen besloten ze een film te maken over ontheemding en je thuis voelen. De film 'Onderdak' draait inmiddels op festivals in Europa.

Onderdak gaat over een klein jongetje uit Oekraïne, Nikita, dat in Nederland op de basisschool komt. Als de overbekende sirene klinkt op de eerste maandag van de maand, duikt hij bang onder de tafel. Hij heeft moeite met zich thuis voelen. De andere kinderen spreken een vreemde taal en hij heeft geen vriendjes. Hij maakt een plan om weg te fietsen, terug naar zijn thuisland. Maar hij kan niet fietsen. Een Nederlands jongetje wil het hem wel leren. Dan ontstaat er toch een vriendschap. Het ontsnappingsplan van Nikita leidt uiteindelijk tot zijn integratie. Volgens Anna een moeilijk proces waar ze over mee kan praten. “Ik dacht dat we hier hoogstens drie maanden zouden blijven. Nu zijn we er drie jaar later nog steeds. Ik geloof soms nog steeds niet wat er is gebeurd.”

"Al mijn verhalen gaan over verloren zielen die een thuis zoeken."

En zo werd de 10-jarige hoofdrolspeler geboren in de hoofden van filmmakers Anna (25) en Maarten (36). “Ik denk dat ik wel negentig procent van mezelf in onze held Nikita heb gestopt,” zegt Anna. “Hij vindt het moeilijk om Nederlands te leren. Dat is al meteen een groot probleem. Hij kan niet communiceren en zit tussen vreemde mensen. Mensen vragen zich af waarom ik nog niet zo goed Nederlands spreek maar ik was eerst Engels aan het leren, dat was makkelijker.” Filmmaker Maarten Sleegers uit Asten schreef het script samen met Anna. Het is de tweede speelfilm van de Astenaar. “Veel van mijn verhalen gaan over verloren zielen die een thuis zoeken,” zegt Sleegers. "De boodschap van de film is dat integratie moeilijk is, maar dat een tweede thuis vinden, wel kan. Je kunt ook ergens anders je draai vinden. De film heeft een hoopvolle boodschap.”

"Ik wilde Oekraïners troosten. En mezelf."