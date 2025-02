Buurtbewoners 'leven al jaren in angst' door buurman waar gijzeling was

Een gijzeling in een woning in Oosterhout maakt veel emoties los bij buurtbewoners. In de nacht van zondag op maandag werd in de Donkerstraat een 48-jarige man door een leeftijdsgenoot vastgehouden. Buurtbewoners spreken van jarenlange overlast op het adres. “Ik leef al jaren in angst”, zegt een buurvrouw. De woningbouwvereniging is nog niet van plan in te grijpen.

Buurtbewoners werden afgelopen nacht wakker door gescheld, gebonk en uiteindelijk in de ochtend door een politie-inval. Buurtbewoners, en zelfs de buren, wisten maandagmiddag nog niet dat er een gijzeling had plaatsgevonden.

Ook andere buurtbewoners ervaren al jarenlang overlast van de man. Onder andere door scooters en brommers die af en aan rijden en ruzies in en rond de woning. “Het is niet gezellig bij de bovenbuurman”, zegt een bewoner.

Een buurvouw zit doodsbang in haar huis. “Het is zo stressvol om hier te wonen. Er is altijd spanning in huis door mijn buurman.” Ze woont ruim vier jaar in een huurhuis in de Donkerstraat. “Ik heb eigenlijk alleen maar overlast van die man. Van drugsdealen tot ruzies. De politie is bij hem al zeker vijf keer binnengevallen.”

Zondagavond hoorde een buurvrouw, zoals wel vaker, gestommel in de woning van de 48-jarige buurman. Maar ze is daarna gewoon gaan slapen. “Vanmorgen om halfzeven hoorde ik: ‘politie, politie’. Er werd heel hard gebonkt, ze vielen hiernaast binnen. Het leek alsof het hele huis omviel.” Een bewoonster van de straat zag de inval: “Het maakte een hele indruk op me, verder wil ik er niks over kwijt.”

Ook een buurman hoorde afgelopen nacht rond kwart voor vier een hoop lawaai: “Er werd een hoop gescholden en met spullen door het huis gegooid.” Een onderbuurvrouw werd samen met haar zoontje wakker van de herrie. “Maar we zijn ook weer in slaap gevallen, we wisten niks van een gijzeling.” De vorige bewoner van haar huis zou volgens een buurvrouw zijn ‘gevlucht’ vanwege de aanhoudende overlast.

En ook de buurvrouw wil eigenlijk weg. Haar huis voelt niet als thuis door haar buurman. “De woningbouw doet niks, ze vinden mijn verhaal te vaag en ik zou niet genoeg bewijs hebben. Vandaag heb ik een brief naar de burgmeester gestuurd. Ik wil heel graag ergens rustig en veilig kunnen wonen.”

Bij woningbouwvereniging Thuisvester zijn er wel meldingen van overlast uit de straat bekend. “Maar dit is een losstaand incident. Wij gaan niet ingrijpen nu.” Als we de woordvoerder voorhouden dat mensen in angst leven, reageert ze verbaasd: “Dit gaan we niet via de media oplossen, we gaan het intern bespreken”.

De politie benadrukt dat meldingen absoluut serieus worden opgepakt. "Vooral wanneer we meerdere meldingen van overlast van dezelfde persoon ontvangen", zegt een woordvoerder. "Waar mogelijk zoeken we, eventueel in samenwerking met andere partijen, naar een geschikte oplossing. Dit kan soms wat tijd kosten, omdat de politie de meldingen bewijsbaar moet maken en de rechter hier ook een oordeel over moet vellen."