112-nieuws: fietser aangereden door auto • A16 weer open

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

12.23 A16 rond twee uur weer open Rijkswaterstaat is druk bezig de ravage op de A16 op te ruimen. Dat duurt waarschijnlijk nog tot twee uur 's middags. Daarna kan de weg weer open. 's Ochtends botsten er twee vrachtwagens op elkaar op de snelweg bij knooppunt Zonzeel. Het ongeluk gebeurde in de richting van Rotterdam. Er zijn twee rijstroken dicht richting het noorden. Lees hier meer. Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

11.45 Vrachtwagens botsen op de A16 Opnieuw een ongeluk op de A16: twee vrachtwagens zijn dinsdagochtend op de snelweg bij knooppunt Zonzeel op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde in de richting van Rotterdam. De ravage op de weg is groot. Er zijn twee rijstroken dicht richting het noorden. De bergingswerkzaamheden duren tot twee uur, meldt de ANWB. Lees hier meer.

11.15 Fietser gewond na botsing Op de kruising van de Keizer Ottostraat met de Nieuwstraat in Budel zijn een fietser en een auto op elkaar gebotst. De automobilist wilde via de Nieuwstraat het centrum van Budel verlaten en zagd de naderende vrouw op de fiets op de Keizer Ottostraat over het hoofd. De fietser kwam ten val en raakte lichtgewond. Ze werd opgevangen in een nabijgelegen winkel. Foto: WdG/SQ Vision.

11.11 A16 weer open Op de Moerdijkbrug (A16) is dinsdagochtend een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Daarom werden er twee rijstroken afgesloten van Breda naar Rotterdam. Inmiddels is de brug weer helemaal open en neemt de vertraging af. Hier lees je er meer over.

09.50 Derde verdachte opgepakt voor grote brand De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de grote brand die vorig jaar woedde in Oss. Het gaat om een 24-jarige uit Nijmegen, die ervan wordt verdacht twee andere verdachten te hebben geronseld. Twee weken geleden werden twee 15-jarige jongens aangehouden voor het aansteken van de brand. De brand bij transportbedrijf Van Bakel aan de Tubantenweg brak op 1 december uit. Vier vrachtwagens gingen in vlammen op. Hier lees je er meer over.

09.34 File na ongeluk op Moerdijkbrug Op de Moerdijkbrug (A16) van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Twee rijstroken zijn dicht. Dit leidt tot een uur vertraging. Ook op de aansluitende A17 vanuit Roosendaal leidt dit tot ruim een uur vertraging. Een berger is onderweg, meldt Rijkswaterstaat. Update (11.11) Hier lees je er meer over. Op de Moerdijkbrug is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).

07.00 Defecte trein op het spoor Tussen Boxmeer en Nijmegen reden vanochtend enige tijd geen treinen vanwege een defecte trein. Sinds zeven uur rijden de treinen hier weer volgens schema.

06.58 Lange file op A2 Verkeer op de A2 van Den Bosch richting Utrecht komt vanaf de afrit Veghel in een kilometerslange file terecht na een ongeluk bij knooppunt Deil. Daar is de rechterrijstrook dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De file was rond halfacht uur vanochtend negentien kilometer lang, goed voor een klein uur vertraging. Hier lees je er meer over.

06.49 Aanrijding op het spoor Het treinverkeer tussen Geldrop en Roermond ligt helemaal stil na een aanrijding. De NS houdt er rekening mee dat de problemen niet voor kwart voor tien vanochtend opgelost zullen zijn.

05.40 Vermiste hond gevonden Een vermiste hond is gisteravond teruggevonden in het centrum van Tilburg. Vlakbij het huis van zijn baasje, die niet thuis was. Die bevond zich bij de politie. Toen agenten aankwamen, zat de hond voor de deur van het huis. Een agent heeft vakkundig de deur opengemaakt, de hond binnengelaten en het dier water gegeven.

23.45 Slingerende automobilist gestopt Een slingerende automobilist is gisteravond laat gestopt door agenten van de politie Dommelstroom Zuid. De auto had een kapot achterlicht. Agenten lieten de bestuurder blazen, maar deze bleek niet onder invloed. De bestuurder kreeg wel een waarschuwing vanwege het kapotte achterlicht. Foto: Instagram jeugdagenten Dommelstroom Zuid