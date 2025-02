'Veel meer chronische Q-koortspatiënten zonder dat ze het zelf weten'

Bij een regionaal bevolkingsonderzoek zijn 55 mensen opgespoord die nog steeds last hebben van de besmetting met Q-koorts die ze ongeveer vijftien jaar geleden opliepen bij een grote uitbraak. Ze kampen met chronische klachten, soms zonder dat ze het zelf doorhebben. En er zijn veel meer mensen die chronische Q-koorts hebben zonder dat ze het weten. Vermoedelijk gaat het om 400 tot 1600 mensen.

Chronische Q-koorts wordt vaak niet, of pas heel laat ontdekt. Het is een onbekend en zeldzaam ziektebeeld en de klachten zijn weinig specifiek.

De organisatie Q-support, die zich voor hen inzet, wil dat onderzoek en opsporing worden uitgebreid en verbeterd, want 'tijdige opsporing van chronische Q-koorts kan ernstige klachten en levensbedreigende complicaties voorkomen'.

Q-support voerde het regionale bevolkingsonderzoek uit voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit in de gebieden die tussen 2007 en 2010 het zwaarst werden getroffen, te weten: Brabant, Limburg en delen van Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Twente.

Opkomst heel laag

De opkomst bij het bevolkingsonderzoek was heel laag. Ongeveer de helft van de huisartsenpraktijken in de regio's deed mee. Zij nodigden slechts een klein deel van hun patiënten uit, en van hen ging uiteindelijk minder dan de helft in op de uitnodiging. Volgens Q-support komt dat door tijdgebrek bij de huisartsen, maar ook 'door gebrek aan kennis over Q-koorts'.