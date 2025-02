Zeeuw dingt mee naar eretitel Lekkerste Brabantse Worstenbroodje

Wie bakt het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje? Ieder jaar proberen tientallen bakkers de titel in de wacht te slepen. Bakker Pim Filius uit Dongen werd dinsdagmorgen verrast met een bezoek van de jury van de jaarlijkse wedstrijd voor het beste Brabantse worstenbroodje. De bakker is een van de tien finalisten. Filius komt oorspronkelijk uit de provincie Zeeland, maar inmiddels hoort hij dus bij de top van de beste bakkers van dit oer Brabantse streekproduct.

Even voor tienen komen de mannen van Het lekkerste Brabantse worstenbroodje de bakkerij binnen met een bos bloemen en oorkonde voor de finalist. Bakker Pim Filius is aangenaam verrast: "Ik was toevallig achter in de bakkerij worstenbroodjes aan het bakken en toen zeiden ze kan je even in de winkel komen, want er staat een cameraploeg. Ik had daar helemaal geen rekening mee gehouden."

Goed gehakt

Het geheim van het recept van zijn worstenbroodje gaat de bakker natuurlijk niet prijs geven, maar hij wil wel een tipje van de sluier oplichten: "We besteden echt veel aandacht aan het maken van het worstenbroodje. Elk uur maken we ze vers en komen ze warm uit de oven. De klanten waarderen dat enorm. En de smaak is natuurlijk bepalend, dus hebben wij goed gehakt en een lekker broodje wat er omheen gaat."