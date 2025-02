Martin koestert ondanks zware mishandeling geen wrok tegen jonge daders

“Als er hier een burgemeestersverkiezing was geweest, had ik hem glansrijk gewonnen.” Ondanks de geruchtmakende mishandeling van negen maanden geleden, is Martin van Wees (74) uit Sint Willebrord zijn humor niet verloren. Donderdag dient de rechtszaak tegen één van de verdachten die Martin zouden hebben geschopt en geslagen.

Een blauw oog, bloeduitstortingen in zijn gezicht en een aantal gekneusde ribben. Eind mei vorig jaar liep Martin de verwondingen op toen hij werd toegetakeld in het Processiepark in zijn woonplaats. De agressie keerde zich tegen Martin nadat hij het, naar eigen zeggen, had opgenomen voor een vrouw die door hetzelfde groepje werd belaagd. “Ze stonden met een groepje van vijftien jongeren om de vrouw heen en bekogelde haar met ballonnen. De meeste waren gevuld met water. Daar kon ik de lol nog wel inzien, omdat we tenslotte allemaal jong zijn geweest. Maar er waren ook ballonnen waar ze stenen in hadden gestopt en dan wordt het een ander verhaal. Ik vond dat ik het volste recht had om er wat van te zeggen”, vertelt Martin. Het filmpje waarop het incident te zien was, zorgde voor een storm van verontwaardiging op social media. Martin heeft, op een beknelde zenuw in zijn rechterarm na, verder geen blijvend letsel overgehouden aan de mishandeling. Ook mentaal is Martin er weer bovenop: “Wat denk je dan? Ik laat me toch niet gek maken?”

Na de mishandeling van Martin was voor de gemeente Rucphen de maat vol. Er werd drie maanden lang een samenscholingsverbod ingesteld voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Sindsdien is het relatief rustig in het parkje. De goedlachse oud-dierenverzorger van Diergaarde Blijdorp is door alle media-aandacht inmiddels ‘wereldberoemd’ in Sint Willebrord. “Iedereen kent mij en groet mij hartelijk. Je wilt niet weten hoeveel steunbetuigingen ik heb gehad: Kratten bier, kindertekeningen, bloemen, kaarten en zelfs stukken vlees, het hield maar niet op.” Martin deed zijn verhaal bij Omroep Brabant na de mishandeling:

Ondanks de mishandeling koestert Martin geen wrok tegen zijn minderjarige belagers. Meer moeite heeft hij met de man van 40 die zich in de strijd mengde. Volgens de officier van justitie heeft die man zich onder meer schuldig gemaakt aan het slaan en het schoppen in het gezicht van Martin. “Hij kwam plotseling tevoorschijn nadat de gemoederen al lang weer bedaard waren. ‘Je moet met je poten van die jongens afblijven’, riep hij. Kennelijk was hij in de veronderstelling dat ik een van de jongens had geslagen terwijl het daarvoor alleen bij woorden was gebleven. Hij gaf mij een duw waardoor ik achterover viel.”

Martin van Wees met zijn honden (foto: Erik Peeters)