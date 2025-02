Familie overleden man wil 50.000 euro terug van Robèrt van Beckhoven

Meesterbakker Robèrt van Beckhoven uit Oisterwijk heeft weer gedoe met mensen die geld van hem willen hebben. Eerder werd al duidelijk dat geldschieters die in 2019 in een van zijn bedrijven investeerden hun geld (deels) kwijt zijn. Nu blijkt, na onderzoek van Omroep Brabant, dat er in 2017 ook al geld is opgehaald. Lokale ondernemers zouden destijds samen 500.000 euro hebben geïnvesteerd, maar tenminste één van hen kan naar 50.000 euro fluiten, zo blijkt uit documenten en oude e-mails.

Eerder schreef Omroep Brabant over de crowdfundings-actie die Van Beckhoven in 2019 startte voor zijn nieuwe bedrijf Kafé van Leer. Dat bedrijf bestaat niet meer en sommige investeerders zijn (een deel van) hun geld kwijt. Juristen zetten vraagtekens bij de handelswijze van Van Beckhoven, het crowdfundingsplatform doet nog steeds onderzoek naar de zaak. LEES OOK: Dit zeiden experts over de gang van zaken rond de crowdfundings-actie Nabestaanden

Nu blijkt dat het niet de eerste keer was dat Van Beckhoven anderen vroeg in de buidel te tasten voor zijn bakbedrijf. Al in 2017, twee jaar vóór de crowdfundings-actie voor Kafé van Leer, haalde de bakker ook geld op voor datzelfde bedrijf bij tenminste één, maar naar verluidt meerdere Oisterwijkse ondernemers. Omroep Brabant sprak met de schoonzoon van een van de ondernemers die in 2017 geld stortte. Wat de zaak extra pijnlijk maakt, is dat zijn schoonvader in 2020 is overleden en de nabestaanden contact moesten zoeken met het bedrijf van Van Beckhoven om het geld alsnog terug te krijgen. Niet breed gedeeld

Volgens hen waren er circa tien Oisterwijkse ondernemers die elk 50.000 euro investeerden, bij elkaar zou het dus om een half miljoen euro gaan. Ze zouden dat bedrag, plus enkele duizenden euro’s rente, in delen terugbetaald krijgen. Anders dan de crowdfundings-actie werd deze investeringsronde niet breed gedeeld met de buitenwereld. Of er inderdaad, naast de nabestaanden die Omroep Brabant sprak, nog negen benadeelden zijn kan Van Beckhoven niet bevestigen. Vanwege de privacy wil hij geen uitlatingen doen over hoeveel en welke investeerders destijds hebben bijgedragen aan het project. Drie weken stil

Omroep Brabant zag meerdere documenten in en wat wel vast staat, is dat er meerdere keren volgens afspraak een rente van 1500 euro werd uitgekeerd. Maar in 2021 en 2022 bleef dit uit. De familie nam via een notaris contact op met het bedrijf van Van Beckhoven met het verzoek om het resterende deel van de investering (volgens afspraak) terug te storten. Uit de mailwisseling die Omroep Brabant inzag, blijkt dat Van Beckhoven niet van plan was om nog over de brug te komen. Drie weken na het eerste bericht antwoordt iemand van de afdeling financiën: ‘We beschikken helaas niet over de financiële middelen om aan de betalingsverplichting te voldoen.’ Een verzoek om nadere toelichting krijgt volgens de nabestaanden geen gehoor.

Wie is Robèrt van Beckhoven? Gerard Robèrt van Beckhoven is bakker, patissier en presentator. Hij won meerdere (internationale) prijzen en was met zijn bedrijf onder andere leverancier van De Efteling. In 2012 kreeg Van Beckhoven landelijke bekendheid met het kinderprogramma CupCakeCup en sinds 2013 is hij jurylid in het goedbekeken tv-programma Heel Holland Bakt. Van Beckhoven is de enige Nederlander die zowel de titel Meester Patissier als Meester Boulanger mag voeren.