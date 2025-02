Mysterie rond gijzeling: wat was de rol van de bewoner?

Een gijzeling van een 48-jarige man in een woning in Oosterhout zorgt voor veel vragen. Bewoner Jason (39) ontkent de hele gijzeling tegen Omroep Brabant: "We hadden gewoon wat jointjes gerookt". Volgens de politie was er daadwerkelijk een gijzeling, maar de rol van de bewoner is onduidelijk. Hij was thuis op het moment van de gijzeling, maar hij blijkt niet de gijzelaar of gijzelnemer te zijn.

We zetten op een rijtje wat we tot nu toe weten over de gijzeling:

De meldkamer van de politie krijgt in de nacht van zondag op maandag rond twaalf uur 's nachts een telefoontje binnen van een man. Hij geeft aan dat zijn 48-jarige vriend mogelijk wordt gegijzeld in een bovenwoning aan de Donkerstraat in Oosterhout. Specialistische teams zetten alles op alles om zicht te krijgen op de gijzeling.

Buurtbewoners horen gescheld en gebonk, maar weten niet wat zich in de straat afspeelt. Uiteindelijk bevrijdt een arrestatieteam een 48-jarige man. “Ik hoorde ineens ‘politie, politie’. Er werd heel hard gebonkt, ze vielen binnen. Het leek alsof het hele huis omviel”, beschrijft een buurvrouw.

Dader en slachtoffer

De bewoner van het pand was op het moment van de gijzeling thuis, weet de politie te vertellen. Maar volgens woningbouwstichting Thuisvester, van wie de bovenwoning is, was de bewoner niet de gegijzelde man van 48 jaar, maar óók niet de gijzelnemer (ook 48 jaar). “Wat zijn rol precies was bij dit conflict, kan ik helaas niet delen. De recherche is nog druk bezig om te achterhalen hoe de vork in de steel steekt”, zegt een woordvoerder van de politie.

Dat roept veel vragen op. Was de bewoner een toeschouwer? Een opdrachtgever? Of werd zijn woning ‘toevallig’ gebruikt om iemand vast te houden? Vragen waar de politie geen antwoorden op kan of wil geven.

Verhaal van de bewoner

De 39-jarige Jason woont in de bovenwoning. Hij zegt tegen Omroep Brabant dat er helemaal geen gijzeling was. "Iemand heeft een valse melding gemaakt. Ik sliep boven en mijn vriend beneden. We hadden gewoon wat jointjes gerookt en biertjes gedronken", vertelt Jason.

Hij vervolgt: "Ineens stond de politie binnen en werden we onder schot gehouden. Maar er was helemaal geen dreigende situatie, we waren helemaal flabbergasted." Volgens de politie is het onderzoek in volle gang en is er 'van alles aangetroffen' in de woning. "Er waren wat dingen aan de hand die we aan het onderzoeken zijn." Verder kan de politie niks zeggen vanwege het onderzoek.

Angst in de buurt

Hoe het ook precies in elkaar steekt, zeker is dat de gijzeling maandag zorgt voor veel emoties bij buurtbewoners. In anonieme gesprekken met Omroep Brabant spreken ze over ‘jarenlange overlast en angst’. “Het is zo stressvol om hier te wonen. Er is altijd spanning in huis door mijn buurman”, vertelt een buurtbewoonster. “Ik heb eigenlijk alleen maar overlast van die man. Van drugsdealen tot ruzies. De politie is bij hem al zeker vijf keer binnengevallen.”