Win 3 Uurkes Vurraf tickets, help Jordy en Christel met hun Confettifabriek

Brabanders die van puzzelen én carnaval houden, kunnen deze zondagavond het beste even vrij houden. Presentatoren Christel de Laat en Jordy Graat staan voor een feestelijke uitdaging: de Confettifabriek ligt stil. Ze krijgen één uur de tijd om de fabriek weer op gang te krijgen, maar dat lukt alleen met hulp van het publiek thuis. En iedereen die meedoet, maakt kans op kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf.

De carnavalsescaperoom bevindt zich dit jaar in BillyBird Hemelrijk in Volkel. Hier wordt de huidige ‘Ballenfabriek’ omgetoverd tot ‘Confettifabriek’. Het is de derde keer dat presentatoren Christel de Laat en Jordy Graat zich laten opsluiten in de zogenaamde Roeptoetroom.

Waar het de vorige twee edities de bedoeling was dat het tweetal zich met hulp van het publiek wist te bevrijden en de kluis met 3 Uurkes Vurraf kaartjes wist te openen, is er dit jaar een iets andere uitdaging. De Confettifabriek moet weer gaan draaien, want zonder confetti kan je natuurlijk geen carnaval vieren.

Flinke prijzenpot

Iedereen die meehelpt in de comments op Facebook of via de QR-code op Brabant+, maakt kans op kaartjes voor de officiële start van carnaval op vrijdag 28 februari: 3 Uurkes Vurraf. In totaal geven we onder de deelnemende puzzelaars maar liefst 22 tickets weg.

Daarnaast is er ook nog een speciale Hemelrijk-prijs te winnen. Om erachter te komen wat dat is, moet je vooral even meekijken en -helpen zondag, want het belooft een dolkomisch spektakel te worden.

Hulp gezocht

We kunnen in ieder geval alvast verklappen dat het handig is als je een beetje muziekkennis hebt, een rekenmachine hebt liggen of heel goed kan hoofdrekenen en makkelijk nutteloze feitjes kan vinden op het internet. Want die feitjes zullen deze zondagavond ineens toch niet zo nutteloos blijken. En vergeet niet, zonder de hulp van het publiek gaan Jordy en Christel de Confettifabriek niet meer aan de gang krijgen.

Zet je feestneus op, roep je carnavalsvrienden erbij en laat zien dat jij een echte escape-expert bent! Wil je meespelen? Zorg dan dat je om 18.00 uur de livestream volgt op Facebook, YouTube of op ons streamingsplatform Brabant+.