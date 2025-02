112-nieuws: A58 dicht vanuit Zeeland • opnieuw verkeerscontrole

01.05

Een 47-jarige man uit Den Bosch heeft gisteravond zijn rijbewijs in moeten leveren omdat hij veel te veel gedronken had. Dat meldt de verkeerspolitie Oost-Brabant. Hij kreeg ook een proces-verbaal omdat hij met 90 kilometer per uur over de Maastrichtseweg reed waar 50 kilometer per uur is toegestaan. Ook de APK van zijn auto was al een paar maanden verlopen.