112-nieuws: illegale prostitutie in Helmond • grote verkeerscontrole

17.21

In Helmond zijn bij een controle meerdere gevallen van illegale prostitutie vastgesteld. Drie mensen zouden seksuele handelingen in Helmond hebben aangeboden tegen betaling.

"Ook bevonden er in een huis in Helmond signalen van mensenhandel bij een persoon uit Zuid-Amerika", schrijft de gemeente. Onderzoek moet uitwijzen of er ook daadwerkelijk sprake is van mensenhandel.

De controle vond plaats in een huis en de openbare ruimte. Verdere details laat de gemeente in het midden. Wel heeft de politie een foto gedeeld van (seks)spullen die in een slaapkamer van het huis zijn gevonden. De politie doet verder onderzoek.