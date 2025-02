Snelheidsduivel van straat geplukt, rijdt bijna 100 kilometer te hard

Een 22-jarige bestuurder is woensdag z'n rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met 145 kilometer per uur over de Moerlaken in Breda reed. Dat meldt de verkeerspolitie Zeeland West-Brabant woensdagavond. Op de Moerlaken mag je maximaal vijftig kilometer per uur rijden.

De verkeerspolitie kwam de man op het spoor bij een snelheidscontrole. Het bleek te gaan om een beginnend bestuurder, hij reed in een elektrische auto.