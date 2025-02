Man die Martin (73) mishandelde weet het zeker: 'Dit was eenmalig'

Voor de geruchtmakende mishandeling van Martin van Wees in het Processiepark in Sint Willebrord is donderdag een man (40) uit die plaats veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur. De mishandeling gebeurde vorig jaar mei toen Martin het opnam voor een vrouw die door een groepje jongeren werd lastiggevallen. Martin kreeg het aan de stok met de jongeren. De nu veroordeelde man, de vader van een van de jongeren, kwam daarop verhaal halen en deelde enkele rake klappen uit aan Martin.

René van Hoof Geschreven door

Bedeesd zit de verdachte deze donderdag voor de politierechter in Breda in het beklaagdenbankje. Hij zegt spijt te hebben: "Ik weet wel zeker dat dit eenmalig was. Ik ben er niet trots op en ik heb normaal gesproken altijd respect voor andere mensen." Hij had nog met Martin via mediation willen praten en hem de hand willen schudden. Maar daar is het niet van gekomen. Als ze elkaar tegenkomen in het dorp ontlopen ze elkaar. De man zegt ook veel bedreigingen te hebben gekregen.

"Wat verwacht je dan, dat mijn cliënt met een bosje bloemen komt?"

Zijn advocaat Mark Broere geeft aan te hopen dat de soap nu tot een einde komt. De zaak heeft volgens hem enorm veel aandacht gehad in de pers. Volgens de raadsman was het slachtoffer zelf ook agressief: "Uit de stukken van de politie blijkt dat hij zelf met een metalen hondenriem, als een soort boksbeugel, heeft geslagen. Wat verwacht je dan, dat mijn cliënt met een bosje bloemen komt?", hield hij de rechter voor. Broere geeft aan dat er een enorme mediastorm op gang kwam rond zijn cliënt: "Hij is afgeschilderd als een soort van holbewoner. Daar heeft hij veel last van gehad. Hij kwam niet met een vooropgezet plan om te vechten naar het park. Op beelden is te zien dat hij een zalmkleurige trui droeg, die heel erg opvalt. Als je wilt vechten, dan trek je wel een zwarte hoodie aan." De rechter vindt dat er sprake was van openbare geweldpleging. Bovendien gaf de man, als vader, het verkeerde voorbeeld door te slaan. Een gevangenisstraf vindt de rechter te ver gaan, omdat de man nog een blanco strafblad heeft en spijt heeft betuigd. En taakstraf is daarom op zijn plaats. De advocaat van de man, die om vrijspraak vroeg, overweegt nog om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Het slachtoffer en zijn advocaat wilden donderdag niet reageren op de uitspraak.