Horeca klaar voor carnaval, maar in dorpen komen ze handjes tekort

In dorpen en buitengebieden heeft de horeca het tijdens carnaval moeilijk; het is daar lastig aan personeel komen. Volgens Koninklijke Horeca Nederland is de ergste druk van de ketel als het gaat om personeelstekorten. Maar uit een rondgang langs Brabantse horeca blijkt dat slechts deels het geval. In grote steden lijken horecabazen hun planning prima rond te krijgen. In dorpen en in het buitengebied moet er tijdens carnaval hard aan getrokken worden.

Nee, het is niet overal even rooskleurig, beaamt ook Richard Hüsken. Hij is voorzitter van de Brabantse afdeling van Koninklijk Horeca Nederland. Hij vindt het lastig om een algemeen beeld te schetsen voor de horeca in Brabant. "Het verschilt per regio. Je ziet bij horecazaken in buitengebieden waar jongeren wegtrekken, dat het lastiger is om personeel te vinden. In steden hebben horecazaken vaker voldoende personeel."

Nick Willems, voormalig eigenaar van feestcafé Mambo's in Gemert en tegenwoordig organisator van evenementen, zet vooral veel oud-medewerkers in voor zijn carnavalsevenement. Nieuwe aanwas vinden is moeilijk, bevestigt Willems. "Horeca is deels afhankelijk van jonge mensen. Alleen is de instelling bij een deel van de jongeren anders vergeleken met tien jaar terug. De inzet is minder, ze zijn moelijker te motiveren en het is lastiger ze iets bij te brengen."

Er was altijd al een duidelijk verschil tussen de stad en platteland, merkt Willems op. Eerder had hij ook een zaak op Stratumseind in Eindhoven.

"In Eindhoven konden we veel directer zijn tegen het personeel en het werk was populair. We hadden tien gesprekken van tien minuten, mensen konden een of twee avond proefdraaien en dan konden we de helft aannemen. We konden kiezen." Eenmaal in Gemert moest het personeel volgens hem anders benaderd worden. "We moesten mensen anders motiveren en aanspreken omdat iedereen elkaar kent, dat moest allemaal wat minder direct."

De Oisterwijkse Arie (38) werkt alleen tijdens carnaval in de horeca. Normaal zit hij in de technische sector. "Ik ben zo'n vijftien jaar geleden de horeca ingerold. In eerste instantie om de uitbater te helpen. Het is vooral erg gezellig", zegt Arie. Ook dit jaar staat hij weer achter de bar. "Ik heb dan toch vrij." Hij werkt een paar diensten, hoeft niets van het carnavalsfeest te missen en z'n baas is er blij mee.