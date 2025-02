Heftige details bekend over misbruikzaak Helmond tijdens rechtszitting

Onderwijsassistent Wesley W. (25) uit Helmond wordt verdacht van ontucht met twintig minderjarige slachtoffers. Hij zou bij zeker zes meisjes zijn binnengedrongen. Ook zou hij de vagina's en billen van meisjes betast hebben en jonge kinderen aan zijn geslachtsdeel hebben laten zitten. Die details maakte de officier donderdag bekend tijdens een tussentijdse zitting. De verdachte zelf was niet aanwezig.

In de rechtszaal was wel een aantal ouders van slachtoffers aanwezig. Toen de officier de nieuwe details van het onderzoek bekendmaakte, was er gesnik en gehuil te horen.

Betasten van edele delen

Wesley W. wordt verdacht van het misbruiken van twintig kinderen onder de 12 jaar: negentien meisjes en één jongen. Een aantal van hen was tijdens het misbruik jonger dan 4 jaar. De ontucht gebeurde tussen 15 april 2018 en 18 september vorig jaar.

De voormalig onderwijsassistent en oppasser wordt verdacht van het met de vinger binnendringen bij zes meisjes. Ook zou hij bij elf meisjes de vagina en de billen betast hebben.