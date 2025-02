112-nieuws: fiscus int geld en auto's • uur vertraging op de A2

15.41

Rond halfvier vanmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een geitenstal aan het Baaneind in Heukelom. Hier stonden zeshonderd melkgeiten in. Volgens een woordvoerder is een apparaat dat door nog onbekende oorzaak in brand stond snel geblust. Eén brandweerwagen is achtergebleven: het personeel hiervan heeft de stal geventileerd. Een dierenarts is ingeschakeld om te kijken of er dieren gewond zijn geraakt.