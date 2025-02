112-nieuws: man in been gestoken • pech voor treinreizigers

20.53

Bij een steekpartij in de Schoolstraat in Oss is vanavond een man in zijn bovenbeen geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie was hij goed aanspreekbaar en lijkt het erop dat hij niet ernstig gewond is. Ambulancepersoneel heeft zich over hem ontfermd en daarna is hij naar een ziekenhuis gebracht.

De politie is op zoek naar de verdachte, die zou in een auto zijn gevlucht. Mogelijk wordt later vanavond een signalement van hem verspreid. De woordvoerder laat verder nog weten dat de twee mannen elkaar kennen. De steekpartij werd rond halfnegen gemeld. De politie is in de buurt op zoek gegaan naar de verdachte, getuigen én camerabeelden.