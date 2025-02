112-nieuws: man onwetend van gestolen truck • man gewond bij steekpartij

20.53

Bij een steekpartij in de Schoolstraat in Oss is vanavond een man in zijn bovenbeen geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie lijkt het erop dat hij niet ernstig gewond is. Ambulancepersoneel heeft zich over hem ontfermd. De politie is op zoek naar de verdachte. Ze hoopt later vanavond een signalement te verspreiden. De woordvoerder laat verder nog weten dat de twee mannen elkaar kennen. De steekpartij werd rond halfnegen gemeld.