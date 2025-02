The Chocolate Factory moet nieuwe topattractie van Brabant worden

Het heeft wat weg van de wereld van Sjakie en de chocoladefabriek. Je stapt in een lift en komt in een wereld van chocolade terecht. Maar toch is het heel iets anders. In Veghel is sinds deze week The Chocolate Factory open gegaan, een nieuwe attractie waar kinderen kennis maken met techniek.

De nieuwe attractie werd in 2022 al aangekondigd, maar is nu helemaal af en voor het eerst open. The Chocolate Factory is gebouwd in een oude bijzondere veekoekenfabriek op de Noordkade in Veghel. De oude fabriek is nog bijna helemaal intact en daar is een nieuw chocolade-avontuur in gemaakt.

Manager Jeroen Enzerink stapt in de lift die aan de buitenkant van het meer dan dertig meter hoge gebouw staat. Daarin gaan de bezoekers naar boven om in het chocolade-avontuur te stappen. “Ja, dit is wel een spannende lift”, zegt hij. “Op de tiende verdieping begint de reis.”