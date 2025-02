112-nieuws: bierkratten in brand op balkon • man zwaargewond in Drunen

14.10

Een motorrijder die aan het lessen was, is vanmiddag op de Riethovenseweg in Steensel uit de bocht gevlogen. De man reed door de bocht en raakte in lichte paniek waardoor hij meer gas gaf. Hierdoor reed de motor door de struiken en over het fietspad, tegen een muurtje aan. De man viel over het muurtje heen en kwam een halve meter lager terecht. Hij zou met zijn borst tegen een zuil gevallen zijn. Omstanders kwamen hem te hulp. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.