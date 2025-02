112-nieuws: gemeentemedewerker mishandeld in Breda • honden vallen hond aan

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08.30 Veel minder treinen tussen Den Bosch en Eindhoven Tussen Den Bosch en Eindhoven Centraal rijden dit weekend veel minder treinen. Oorzaak is een defecte bovenleiding. De NS heeft de dienstregeling aangepast. De problemen duren naar verwachting tot kwart over twee zondagnacht.

04.23 Gemeentemedewerker aangevallen Een gemeentemedewerker is afgelopen nacht mishandeld in Breda. "De beste man deed gewoon zijn werk bij een fietsenstalling tot hij werd aangevallen door uitgaande jongeren", laat de politie Markdal verontwaardigd weten op Instagram. De verdachten krijgen binnenkort bezoek van de politie. Foto: Instagram politie Markdal

03.21 Scooterrijder aangehouden Een scooterrijder is afgelopen nacht aangehouden door agenten van de politie Markdal. Hij had geen geldig rijbewijs bij zich en reed mogelijk onder invloed van verdovende middelen. De man werd meegenomen naar het politiebureau. Foto: Instagram politie Markdal

03.05 Papiercontainer brandt uit tegen gebouw Een papiercontainer die tegen Het EventHuis aan de Cruijgenstraat in Erp stond, is afgelopen nacht door brand verwoest. Het vuur werd rond kwart over twee 's nachts ontdekt. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het gebouw. Een wijkagente spreekt op Instagram van brandstichting. Foto: Sander van Gils/SQ Vision Foto: Sander van Gils/SQ Vision

02.42 Auto in vlammen op in Breda Een Landrover is afgelopen nacht in vlammen opgegaan aan de Willem Barendszstraat in Breda. Een alerte buurtbewoner zag het vuur vanaf de overkant en belde de hulpdiensten. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Foto: Perry Roovers/SQ Vision Foto: Perry Roovers/SQ Vision

00.51 Jongen gewond tijdens scootermeeting Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt tijdens een zogenoemde scootermeeting op een bedrijventerrein in het noorden van Eindhoven. Hij kwam in botsing met een andere scooterrijder. Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten uit met meerdere eenheden. Ook een traumaheli kwam. De jongen is naar een ziekenhuis gebracht. Foto: SQ Vision Of er een straatrace werd gehouden, kan de politie niet zeggen. Er leken echter wel afspraken te zijn over een geïmproviseerde finishlijn. Lees hier meer. Foto: SQ Vision