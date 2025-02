112-nieuws: huurscooter gaat in vlammen op • steen door ruit gegooid

20.45

Een huurscooter is vanavond rond half negen verwoest door brand aan de Van Bleiswijkstraat in Breda. De brandweer was er snel bij om te blussen maar kon niet voorkomen dat de scooter volledig in vlammen opging. De brandweer heeft de accu in een bak met water gelegd om te voorkomen dat er opnieuw brand zou ontstaan. De scooter is vermoedelijk in brand gestoken.