Een vreemd massief blok in een nestkastje, Frans weet wat het is

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Dit keer besteedt hij onder meer aandacht aan een geheimzinnig bruin blok in een nestkastje en een prachtige parkiet die nooit had mogen ontsnappen.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

De inhoud van het nestkastje. (Foto: Gert van den Berg)

Gert van den Berg wilde een frisse start in zijn tuin en besloot diverse vogelhuisjes schoon te maken. Toen hij een van de nestkastjes opende, zag hij tot zijn verbazing dat het helemaal vol lag met een massief bruinachtig blok. Wie kan dat gedaan hebben? Ook Frans stond voor een raadsel en had zoiets nog nooit gezien. Hij vroeg raad bij verschillende deskundigen, maar ook zij konden geen antwoorden geven. Wel was iedereen het mee eens dat het een blok vol met zaadjes was. Frans vermoedt dat hier een bosmuis of twee mee bezig is geweest.

Een bosmuis met voorraad. (Foto: Alexa/Pixabay)

Bosmuizen zijn muizen die grote voorraden aanleggen in de buurt van hun nest en het blok lijkt een beetje op zo’n grote voorraad.

Een huismuis. (Foto: Luc Hoogenstein/Saxifraga)

Huismuizen zijn het niet, want die leggen geen voorraden aan.

Het gewone sneeuwklokje. (Foto: Arno Lucas)



De eerste sneeuwklokjes, ze zijn moeilijk te vinden Arno Lucas vroeg zich af waarom het zo lastig is om winterklokjes te vinden in de natuur. Volgens Frans bedoelt hij met winterklokjes de gewone sneeuwklokjes, althans zo herkent hij ze op zijn meegestuurde foto. Het sneeuwklokje is een plantensoort die hier niet oorspronkelijk thuishoort. Het gewone sneeuwklokje is een bolgewas uit de narcisfamilie en groeide van oorsprong in Zuid-Europa. Sinds de 18e eeuw zijn ze als stinsenplant in ons land gekomen. Stinsenplant zijn planten, die vooral in de nabijheid van kastelen, kloostertuinen en andere historische plekken stonden en zich wisten te handhaven. Momenteel verwilderen al die stinsenplanten zich en kom je ze tegen in gewone tuinen, maar ook in natuurgebieden. En dat zijn er naast sneeuwklokjes best veel. Andere verwilderde stinsenplanten zijn de sterhyacint, sneeuwroem, winterakoniet, krokus, lenteklokje, bosanemoon, gele anemoon, vingerhelmbloem, holwortel, zomerklokje, boshyacint, wilde narcis, kievitsbloem, knikkend vogelmelk, lelietje der dalen en aronskelk. Maar je ziet ze nog niet veelvuldig, dus daarom is het ook lastig het gewone sneeuwklokje te spotten.

Een nest van een Aziatische hoornaar (Foto: Lennert Brokx)

Zie je lege Aziatische hoornaarsnesten? Laat het weten!

Mark van Straeten maakt zich erg druk om het gevaar (zoals hij het schrijft) van de Aziatische hoornaar en hij vraagt Frans om ook in Stuifmail aandacht te besteden aan deze invasieve soort. Op dit moment kun je overal in Brabant verlaten Aziatische hoornaarsnesten hoog in de bomen zien hangen. Dit betekent dat in een straal van enkele honderden meters enkele Aziatische hoornaar-koninginnen aan het overwinteren zijn. Per verlaten nest zwerven ongeveer vijf koninginnen uit, die tot zestig kilometer ver een nieuw nest kunnen beginnen. Normaal kunnen deze koninginnen niet tegen de koude temperaturen en overleven ze het niet. Maar als de lage temperaturen niet lang aanhouden, kunnen er dus per nest vijf koninginnen aan een nieuwe familie beginnen. Mark heeft zich opgeworpen om daar iets aan te doen door ze te vangen met selectieve vallen. Wil je daar meer over weten, stuur dan een email naar Mark van Straeten.

Pop van een microvlinder. (Foto: Ad van Brunschot)

In een keukenkastje ligt een cocon, van welk diertje is deze? Ad van Brunschot is een trouw luisteraar van de Stuifmail-podcast en daar dacht hij aan, toen hij in een keukenkastje een soort cocon zag liggen. Daarom stuurde hij Frans meteen de foto met de vraag: is het een cocon of toch niet? Allereerst wil Frans even uitleggen wat het verschil is tussen een cocon en een pop, want dat wordt vaak door elkaar gehaald. Cocons zijn de beschermde buitenlagen. Deze buitenlagen kunnen van zijde zijn gemaakt of andere harde of zachte materialen. Larven van bepaalde motten en vlinders maken bijvoorbeeld cocons. Later worden die larven poppen en zitten dus binnen in die cocons. Daar breken ze op een bepaald moment als het volwassen dieren (imago’s) zijn geworden. Frans herkende de cocon en inhoud niet , maar Paul van Wielink wel: het is een pop van een microvlinder. Aangezien deze pop in een keukenkastje lag, gaat het waarschijnlijk om de meelmot. Over meelmotten kun je meer lezen in Stuifmail van 13 november 2022.

De ontsnapte koningsparkiet. (Foto: Antje de Bruyn)

De koningsparkiet, van wie is-ie? Antje de Bruyn uit Heesch stuurde Frans eerder een foto van een koningsparkiet en ze vroeg zich destijds af of de vogel wel de winter door zou komen. Ook Frans had die vraag, want koningsparkieten zijn gehouden vogels in volières of anderszins. Koningsparkieten leven van oorsprong in de kust- en berggebieden van Oost-Australië en van Noord-Queensland tot Zuid-Victoria. Kortom, het diertje zal het moeilijk krijgen. Dat trok Antje op haar fatsoen en ze is de vogel gaan voeren. Hier zelf voedsel zoeken lukt zeker niet. Antje heeft bij diverse instanties navraag gedaan of de vogel als vermist is opgegeven, maar tot nu toe is dat niet het geval. Hopelijk is de eigenaar nog op zoek naar deze ontsnapte koningsparkiet, want ondanks het lieve voeren door Antje zal het toch eens fout gaan. De vogel kent geen verkeer, geen poezen, honden of grotere roofvogels. Kortom, weet iemand in de buurt van Heesch of er ergens een koningsparkiet is ontsnapt?

Een prachtige sterrenhemel boven natuurgebied de Kampina. (Foto: Rogier Lokven)

