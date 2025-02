Dieven graaien gereedschap onder de neus van bedrijven Zundert weg

Het buitengebied van Zundert wordt geteisterd door een inbraakgolf. De inbrekers slaan soms dagelijks op meerdere adressen hun slag. Bij Timon Aerts, net buiten de dorpsgrens van Rijsbergen, zijn inbrekers de laatste tijd zelfs twee keer op bezoek geweest.

"Op mijn telefoon kon ik zien welke deur was opengebroken, en we zijn meteen met z'n tweeën er naartoe gevlogen. Er was niets meer te zien, want de sirene was afgegaan en het grote licht stond aan. Dus het alarm heeft gewerkt."