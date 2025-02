Droom Monique komt uit: bakker bakt witte chocoladebollen

Wat begon als een grap, is werkelijkheid geworden. Bakker Guido van Brug uit Aarle-Rixtel maakt sinds kort witte chocoladebollen. Vaste klant Monique Looy droomde er al jaren van, maar kon ze nergens vinden. Daarom vroeg ze de bakker of hij ze kon maken. Guido vond het een leuk idee. Na een jaar van smeekbedes van Monique ging hij uiteindelijk aan de slag. En nu liggen ze, met succes, in de winkel.

"Het is een beetje een uit de hand gelopen grap: ik wilde witte chocoladebollen en vroeg of hij die kon maken, want ze zijn nergens te krijgen. Ik kwam elke keer terug en zei dan: liggen ze er nog niet? Maar uiteindelijk is hij toch begonnen ze te maken en het is gelukt!" zegt Monique met een brede lach, terwijl ze een hap neemt. Haar oordeel: "Ik ben er superblij mee; ze zijn lekker romig en natuurlijk wit." Volgens Monique is de combinatie van witte chocolade en slagroom perfect.

De witte chocoladebollen (foto: René van Hoof).

Het maken van de witte chocoladebollen valt best mee, zegt bakker Guido: "In het begin mislukte het een paar keer; witte chocolade heeft toch een andere substantie dan bruine chocolade. Ik deed iets fout, waardoor ze te hard waren." Ondertussen heeft de bakker het helemaal onder de knie. Er is veel vraag naar, zegt Guido. "Mensen komen vanuit Helmond hiernaartoe om ze te kopen." Afgelopen weekend heeft Monique maar liefst vier witte chocoladebollen gegeten en ze heeft er voorlopig nog geen genoeg van. Allesbehalve goed voor de lijn, maar dat is geen probleem voor haar: "Er is zoveel niet goed, dan lopen we maar een paar keer meer." Ondertussen neemt ze nog maar eens een hap: "Het is gewoon lekker en romig en de maat is precies goed. Ik kan hem zo in één keer opeten."

Bakker Guido bereidt de witte chocoladebollen (foto: René van Hoof).

Ook bakker Guido is zeer tevreden met het resultaat: "Ik vind ze lekker romig. Wij gebruiken goede chocolade en slagroom, en dan zijn ze heerlijk. De klanten zijn ook heel enthousiast en commercieel is het ook een succes, dus we gaan er zeker mee door." Dat romige is volgens de bakker het grote verschil met de originele bollen. "En ze zijn iets minder gezond, wat meer calorieën. Maar dat is met zoveel dingen tegenwoordig." Het creatieve is voor Guido de motivatie om eens wat nieuws uit te proberen. Ondertussen denkt hij al na over nog meer variaties op de chocoladebol: "Gisteren was ik op een feestje en toen kwamen er allerlei ideeën. Hazelnoten en pistache, dus God weet waar het allemaal eindigt. We gaan het gewoon allemaal proberen. Je kunt van alles doen met de chocoladebol en het met van alles combineren, en dat is toch wel bijzonder."