Scholier (18) wilde moordaanslagen en explosies plegen voor IS

Een 18-jarige scholier uit Eindhoven wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als een terreurverdachte. Hij zou vorige zomer van plan zijn geweest om aanslagen te plegen op onder meer anti-Islam activist Edwin Wagensveld, de Tweede Kamer, politiebureaus, rechtbanken en kerken. De jongeman zou aanhanger zijn van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

Uit het dossier is gebleken dat A. vanaf juni vorig jaar bezig is geweest om informatie op te vragen over aanslagen. Hierbij had hij het gemunt op Wagensveld, voorman van actiegroep Pegida, en locaties als de Tweede Kamer en rechtbank. Ook heeft hij volgens het OM met anderen de mogelijkheid besproken in welk land je een jihad (heilige oorlog tegen ongelovigen) of een shooting (massale schietpartij) kunt organiseren.

Zwaard en mes

De contacten verliepen via Telegram en andere social media. Via deze weg werden ook gedachten uitgewisseld over brandstichtingen en explosies. K. zou verder via TikTok opruiende video’s en afbeeldingen hebben geplaatst van onder anderen PVV’er Geert Wilders en een aantal wereldleiders. Ze werden ondersteund door geluidseffecten en foto’s van een zwaard en een mes. Ook werd een IS-strijder verheerlijkt.

Verdachten eerder vrijgesproken

In maart 2023 werden negen Eindhovenaren vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze hebben tot wel acht maanden vastgezeten in de speciale terroristenafdeling van de gevangenis in Vught.

De rechter oordeelde dat ze zich hebben verdiept in IS-propaganda. Ook bekeken ze video's waarin te zien was hoe je iemand kunt doden en een bom kunt maken, maar wat hun doel was werd niet duidelijk. Ze hadden geen steekwapens of grondstoffen voor explosieven.