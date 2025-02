Witwasonderzoek leidt tot invallen bij autobedrijf en huis, man opgepakt

De politie heeft dinsdagochtend een grote inval gedaan bij een autobedrijf aan de Regenbeemd in Breda. Het gaat om een 'grootschalig witwasonderzoek', zegt de politie. Er is bij de actie een man opgepakt. In hetzelfde onderzoek is dinsdagochtend ook een inval gedaan bij een huis aan de Kleine Hoogsteen in Breda. Daar zijn twintig auto's in beslag genomen.

Naast agenten zijn er ook medewerkers van de douane en van de Belastingdienst bij de actie betrokken. Ook worden speurhonden ingezet. Buiten op de parkeerplaats bij het bedrijf aan de regenbeemd staan heel veel auto's van het bedrijf. De politie onderzoekt de auto's van binnen en van buiten. Ook in het bedrijfspand zijn veel agenten bezig met onderzoek.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

Auto's getakeld

Bij het huis aan de Kleine Hoogsteen worden twintig auto's getakeld. Hoewel het gaat om een woonhuis, lijkt er ook een autobedrijf vanuit de woning actief te zijn.

Politie bij het huis (foto: Noël van Hooft).

Onderzoek bij het huis (foto: Tom van der Put/SQ vision).

Politie bij het huis (foto: Noël van Hooft).