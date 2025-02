Grote opkomst verwacht bij inspraakavond over komst van azc

‘Mensonterend’ of ‘totaal absurd’. In Heerle steekt een groot aantal bewoners zijn onvrede over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (azc) niet onder stoelen of banken. Het verzet richt zich naar hun eigen zeggen niet op de asielzoekers, maar op de plek waar de gemeente ze wil huisvesten. Woensdag kunnen de inwoners hun zegje doen in de gemeenteraad.

“Ik heb geen idee hoeveel mensen uit het dorp naar de inspraakavond zullen komen, maar ik verwacht dat het er honderd of meer zullen zijn”, aldus Chantal Vervaart van de werkgroep ‘Geen AZC Heerle!’. De tegenstanders willen nog eens duidelijk maken waarom ze een azc in hun dorp niet zien zitten.

“Ik verwacht ook nu geen escalatie. Daar bereiken we namelijk niks mee."

De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat de bijeenkomst uit de hand loopt. Chantal Vervaart ziet het als ‘onnodig olie op het vuur gooien’. “Ik vraag mij af waar het allemaal voor nodig is. Tot nu toe is alles rustig verlopen. Er is geen onvertogen woord gevallen en dat is juist onze kracht.” Ze vervolgt: “Ik verwacht geen escalatie. Daar bereiken we namelijk niks mee. We willen met onze aanwezigheid alleen laten voelen dat we dit niet zonder slag of stoot over onze kant laten gaan.”

De gemeente Roosendaal en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) willen vanaf 1 juli driehonderd vluchtelingen opvangen op een locatie aan de Bergsebaan in het buitengebied van Heerle. Volgens de gemeente gaat het om een tijdelijke opvang: “Vier jaar is vier jaar”, klonk het resoluut uit de mond van wethouder René van Ginderen tijdens de eerste presentatie van het plan in april vorig jaar.

“Je gaat toch geen riolering aanleggen voor zo’n korte tijd?"

Een groot deel van de ruim 1800 inwoners vindt een aantal van driehonderd asielzoekers een veel te grote belasting voor het dorp. Ze zijn er ook niet gerust op dat de opvang tijdelijk zal zijn. “Je gaat toch geen riolering aanleggen voor zo’n korte tijd? Iedereen snapt dat dit niet rendabel is. Dus wat is de toezegging van vier jaar waard?”, vraagt Chantal Vervaart zich af.

De organisatoren van de protesttocht afgelopen zomer in Heerle (Foto: Tom Berkers)

Volgens de werkgroep is de plek naast de snelweg en vlak bij een afvalverwerkingsbedrijf ongeschikt voor de opvang van vluchtelingen. “Er is echt veel herrie en de stank is er vaak niet te harden, echt vies. We zijn voor een fatsoenlijke opvang voor vluchtelingen. Hier ga je toch geen mensen laten verblijven?”

“Vluchtelingen stop je toch niet weg

Naast ‘Geen AZC Heerle! verzet ook de werkgroep ‘Laat Heerle met Rust’ zich tegen een opvang voor vluchtelingen in het dorp. De actiecomités willen niet samen optrekken, maar delen wel een aantal bezwaren tegen de beoogde locatie. “Vluchtelingen stop je toch niet weg in the middle of nowhere. Dit slaat helemaal nergens op”, aldus woordvoerder Ginger van den Oever van ‘Laat Heerle met Rust’.

Inwoners van Heerle verzamelden zich vorig jaar voor de informatiebijeenkomst in het dorpshuis (foto: Erik Peeters)