Hoogbejaarde vrouw (92) gewond bij overval: 21-jarige verdachte opgepakt

Een 21-jarige man uit Lelystad is dinsdagochtend in zijn eigen huis aangehouden vanwege betrokkenheid bij een woningoverval op een 92-jarige vrouw in Heusden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De vrouw werd in haar eigen huis overvallen en probeerde zich te verweren tegen het geweld.

De overval gebeurde eind september vorig jaar. De vrouw van 92 werd in haar huis aan de Demer door vijf mensen overvallen. Dat gebeurde om vier uur 's nachts toen de vrouw lag te slapen. De overvallers bedreigden de vrouw en eisten waardevolle spullen. De 92-jarige liet dat niet zomaar gebeuren. Ze hield zich kranig en weigerde mee te werken.