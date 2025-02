Man (60) die tiener neerstak moet drie jaar de cel in

De 60-jarige Petrus L. uit Eindhoven moet drie jaar de cel in omdat hij vorig jaar op straat een 14-jarige jongen neerstak. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald. De Eindhovenaar handelde naar eigen zeggen uit zelfverdediging, na een ruzie met de jongen. De rechtbank ziet dat anders.

De advocaat van de verdachte pleitte eerder dat er medisch gezien niet aangetoond was dat hij de jongen had willen doden. Maar tijdens de behandeling legde een arts uit dat er wel degelijk sprake was van krachtige steken die de dood tot gevolg konden hebben.

In eerste instantie leek het erop dat L. de jongen uit het niets neerstak aan de Genovevalaan in Woensel. Tijdens de inhoudelijke behandeling van twee weken geleden bleek dat er beelden waren van een getuige, waaruit bleek dat er wel degelijk iets aan vooraf was gegaan.

Het mes ging zo diep, dat de jongen hevig bloedend op straat lag. Hij was in zijn nier en lever geraakt, verloor liters bloed en lag meer dan een week in het ziekenhuis.

De jongen is inmiddels fysiek weer hersteld maar heeft mentaal nog veel last van wat er is gebeurd. "Ik ben blij dat de schade beperkt is gebleven", zei de verdachte. "Mocht het nodig zijn, wilde ik nog mijn eigen nier afstaan. Want dit was nooit de bedoeling geweest. Ik ben nog steeds elke dag aan het denken, wie ben ik? En hoe kan het zover komen dat ik zoiets doe."