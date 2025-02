Carnaval overleven zonder ziek te worden: dat doe je zo

Carnaval staat weer voor de deur, nog twee nachtjes slapen en dan is het zover: polonaise lopen, carnavalsmuziek, praalwagens, worstenbroodjes en meters bier. Gezellig natuurlijk! Alleen hoe kom je vijf dagen feesten gezond, zonder ziek te worden, door? Nou bijvoorbeeld door goed te eten en je warm aan te kleden.

Wat online fitnesscoach Janine Smulders uit Eindhoven betreft kun je de komende dagen in de stad best eens een vette hap nemen: "Dat hoort natuurlijk bij carnaval." Maar daarbij heeft ze wel een tip voor alle carnavalsliefhebbers. "Eet naast frietjes, frikandellen en kapsalons ook een eiwitrijke maaltijd met wat fruit voor de vitamines."

Het perfecte katerontbijtje van de Eindhovense is twee broodjes of een volkoren boterham met ei, en daar dan weer wat avocado en kalkoenspek op. En daarna nog een appeltje of wat blauwe bessen. Hiermee ben je volgens haar steeds weer klaar voor een nieuwe carnavalsdag.

Verder kun je soms beter een Turkse pizza overslaan, meent Janine: "Ook al is de verleiding soms groot, zorg dat je thuis na het stappen een tosti of bijvoorbeeld pasta klaar hebt staan." Enige voorbereiding is volgens haar dus erg belangrijk.