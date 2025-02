Niemand wilde Pimmetje hebben, maar na 3 jaar heeft hij een gouden mandje

Niemand wilde het beestje hebben. Precies 1078 dagen zat hond Pimmetje te wachten op een baasje in het dierenasiel in Breda. Nu heeft hij dan toch een thuis gevonden, na bijna 3 jaar. "We schreeuwen het van de daken", vertelt assistent-manager Stefanie Lowes van Dierenopvangcentrum Breda.

Geen kerstwonder, maar een carnavalswonder. Met kerst ging een oproep voor een baasje viraal, nu is het gelukt er een te vinden. "Het is heel gek dat zijn hokje leeg is en we zijn lieve hoofdje niet meer elke dag zien, maar we zijn zo blij voor hem", vertelt het asiel trots. "Hij heeft een eigen mandje gevonden. We wisten niet of dit moment nog zou komen." Helemaal verliefd

"Pim zit al een tijdje bij zijn nieuwe baasjes en ze zijn al helemaal verliefd op hem. Hij heeft het rijk helemaal voor zichzelf alleen en een lekker grote tuin waar hij kan rondrennen totdat hij erbij neervalt."

'Verschrikkelijk lief' "Met kerst hadden we het alleen maar over Pim. Niet over of het eten lekker was. Het was echt Pimme-praat", lacht Helga Beusenberg (58) uit Moerdijk. Ze zag de oproep met kerst. Samen met haar man Wim (54) geeft ze Pimmetje een warm thuis. "Ik snap er helemaal niks van dat het drie jaar duurde. Hij is verschrikkelijk lief. Het gaat hartstikke goed. Pimmetje mag hier dingen en moet niks. We zijn heel geduldig."

Bijna drie jaar geleden overleed het baasje van Pimmetje en daarom kwam hij in het asiel terecht. De kruising boerenfox kon niet overal geplaatst worden, bijvoorbeeld niet bij kinderen of een andere hond. En wandelen vindt de viervoeter ook niet leuk. Nu heeft de 6-jarige metgezel dus een nieuw thuis en zijn avonturen zijn via Instagram te volgen.

De nieuwe chill-plek van Pimmetje (foto: DOC Breda).

Kusjes en knuffel

Pim is een introvert mannetje. Maar als je eenmaal zijn vriend bent, dan blijf je dat voor het leven. "Mijn hobby's zijn eten en puzzelen. Ik ben een kei in het oplossen van voerpuzzels en vind speeltjes erg leuk. Knuffelen en kusjes geven doe ik ook heel graag! Ook ben ik dol op autorijden zodat ik naar buiten kan kijken en de wereld kan zien", zo omschreef het asiel de hond met de krulstaart. Het asiel durfde het goede nieuws niet snel te brengen. Het ging namelijk een aantal keer mis. "Twee keer is hij bijna geplaatst, maar het bleek toch geen match." Nu is het dan écht zo. "Veel mensen nemen een hond voor zichzelf. We zochten iemand die echt voor Pimmetje ging, die hebben we nu gevonden." Weken bezig

Pims plaatsing ging dan ook niet over één nacht ijs. Weken was het asiel bezig. De nieuwe eigenaren zijn meerdere keren op bezoek geweest en een gedragsdeskundige is samen met Pimmetje een middag op huisbezoek geweest. Dat een hond zo lang in het asiel verblijft, gebeurt niet vaak. Dat hebben ze in Breda nog maar één keer eerder meegemaakt. Pimmetje is daar de op één na langst zittende hond ooit. Eerder zat een hond nog 79 dagen langer in het asiel. "Langer dan een jaar is al bijzonder", weet Stefanie. Rottweiler Boy wacht nu het langst op een baasje: 464 dagen. Hij is wat eenkennig en kijkt graag de kat uit de boom. Toch kan Stefanie niet wachten om ook hem een warm thuis te geven. "Hij is heel lief!"

Dit mandje is zijn nieuwe thuis (foto: DOC Breda).

Welterusten (foto: DOC Breda).