Dorp loopt massaal uit voor inspraakavond over komst van azc

Een overvolle publieke tribune en nog eens enkele tientallen mensen in de ontvangsthal van het HUIS van Roosendaal. De inspraakbijeenkomst over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Heerle wordt woensdagavond druk bezocht.

Negentien insprekers krijgen de gelegenheid om hun mening te geven over de mogelijke plaatsing van driehonderd vluchtelingen in het dorp. Daarna mogen gemeenteraadsleden aanvullende vragen stellen. Iedere spreker krijgt vijf minuten om zijn of haar standpunt toe te lichten.

Mark Maurits woont naast het beoogde perceel aan de Bergse Baan. Zijn emotioneel betoog maakte zichtbaar indruk op de raadsleden. “U heeft geen idee van mijn verdriet. Ik zit emotioneel aan de grond. Hoe zou u het vinden wanneer je twintig jaar hebt geïnvesteerd in een mooie stek en binnenkort moet uitkijken op een blokkendoos? Ik ben geen racist, maar ik hoop dat u zichzelf in de spiegel aankijkt wanneer u het besluit neemt.”

Andere insprekers vinden dat de gemeente zich onvoldoende heeft ingespannen om alternatieve plekken te onderzoeken. Onder hen Guido Sanen van ‘Geen AZC Heerle!’. “Geen tweede Ter Apel, geen AZC in Heerle”, aldus Sanen.

Zorgen

Een inspreekster, die in het dagelijks leven werkzaam is in de jeugdzorg, sprak haar zorg uit over het onderbrengen van vijftig minderjarige asielzoekers in het AZC. “Verveling en eenzaamheid zijn risicofactoren. Dit zijn jongeren met vaak traumatische ervaringen of psychosociale problemen. Ik weet wat hier de gevolgen van kunnen zijn."

"Een aantal van vijftig is te vergelijken met een kleine jeugdzorginstelling waar normaalgesproken twee begeleiders op tien jongeren zijn", vervolgde ze. "Hier is er straks slechts één begeleider op de hele groep. Dat is vragen om problemen.”

Extra schermen

Vanwege de grote belangstelling heeft de gemeente extra schermen opgehangen in de hal van het stadskantoor waar mensen de presentaties kunnen volgen. Tijdens de betogen die worden gehouden klinkt er vanaf de publieke tribune geen enkele wanklank. Mensen luisteren aandachtig en rustig mee.

Voorafgaand aan de bijeenkomst was er een korte demonstratie voor de deur van het stadskantoor. De gemeente had maatregelen getroffen om alles in goede banen te leiden. Er was beveiliging en een toegangscontrole. De demonstratie verliep rustig.

De gemeenteraad neemt op 2 april een definitief besluit over de opvang voor asielzoekers in Heerle.