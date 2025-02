Massale opkomst bij inspraakavond over de komst van een azc

Een overvolle publieke tribune en nog eens enkele tientallen mensen in de ontvangsthal van het HUIS van Roosendaal. De inspraakbijeenkomst over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Heerle wordt woensdagavond druk bezocht.

Negentien insprekers krijgen de gelegenheid om hun mening te geven over de mogelijke plaatsing van driehonderd vluchtelingen in het dorp. Daarna mogen gemeenteraadsleden aanvullende vragen stellen. Iedere spreker krijgt vijf minuten om zijn of haar standpunt toe te lichten.