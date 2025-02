Eindhoven bouwt deze kantoortoren om tot azc én woningen voor spoedzoekers

Eindhoven wil asielzoekers, statushouders en mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning onder één dak gaan opvangen. Dit in het voormalige Belastingkantoor aan de Karel de Grotelaan in de stad. In de toren moet straks plek zijn voor driehonderd asielzoekers en statushouders en ongeveer honderd spoedzoekers, bijvoorbeeld studenten starters of ouders die in scheiding liggen.

Het plan is een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, woningcorporatie Trudo en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en is in ieder geval voor Eindhovense begrippen uniek. Voor dertig jaar

Door de combinatie van opvang en sociale (korte) huur willen de drie partijen integratie en het samen leven met elkaar vanaf dag één bevorderen. Als niet alle driehonderd plekken nodig zijn voor de opvang van asielzoekers, zouden er ook meer sociale huurwoningen vrij kunnen komen. Wooncorporatie Trudo wordt eigenaar van het pand. Het COA gaat een groot deel van het gebouw huren voor een periode van dertig jaar. De vluchtelingeninstantie zorgt voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers en statushouders. Verbouwing

Spoedzoekers gaan een kamer huren via Trudo. Het gaat om zestig sociale appartementen, voor in totaal ongeveer honderd mensen. De nieuwe bewoners kunnen er niet direct terecht. Het voormalige Belastingkantoor moet eerst nog verbouwd worden. Naar verwachting kunnen in de tweede helft van 2027 de eerste bewoners in het gebouw wonen. Maar daarvoor moet eerst de raad in april nog instemmen met de plannen.