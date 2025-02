Tientallen vogels gedood om vogelgriep op kinderboerderij

Alle vogels op kinderboerderij ût Dierenwaaike in Hapert zijn donderdag gedood omdat er vogelgriep is vastgesteld. Jan van Herk, voorzitter van de kinderboerderij, schat in dat het om zo'n dertig tot veertig vogels gaat. "Het is heel vervelend en beangstigend, we zitten nog met heel veel vragen", geeft hij aan.

Voor de kinderboerderij is het een verdrietige dag. De aanblik van een nagenoeg lege dierenweide gaat de voorzitter aan het hart. Alle kippen, eenden, ganzen en zwanen zijn donderdagochtend gedood. Het enige dat nog rest zijn wat geiten, hertjes en een schaap. Onlangs zijn er nog twee jonge geitjes geboren. "Deze dieren hoefden godzijdank niet geruimd te worden. Daar waren we wel bang voor", zegt de voorzitter.