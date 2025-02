Vogelgriep op kinderboerderij, tientallen vogels gedood

Alle vogels op kinderboerderij ût Dierenwaaike in Hapert zijn donderdag gedood omdat er vogelgriep is vastgesteld. Jan van Herk, voorzitter van de kinderboerderij, bevestigt dat het om 47 vogels gaat. "Het is heel vervelend en beangstigend, we zitten nog met heel veel vragen", geeft hij aan.

Voor het dierenpark is het een verdrietige dag. De aanblik van een nagenoeg lege dierenweide gaat de voorzitter aan het hart. Alle kippen, hanen, eenden, ganzen en zwanen zijn donderdagochtend gedood. Het enige dat nog rest zijn wat geiten, hertjes en een schaap. Onlangs zijn er nog twee jonge geitjes geboren. "Deze dieren hoefden godzijdank niet geruimd te worden. Daar waren we wel bang voor", zegt de voorzitter. Het dierenpark vond eerder een paar dode kippen en besloot daarom twee weken geleden om de dieren binnen te houden. Om zo te achterhalen hoe de dieren waren overleden. "We dachten dat het wel zou meevallen, maar vogelgriep zit dan wel in je achterhoofd." Er overleden meer kippen en dus schakelden ze een veearts in. Uit onderzoek bleek woensdag dat het toch om vogelgriep gaat.

Nog veel vragen

De voorzitter heeft nog veel vragen, het is de eerste keer dat hij te maken krijgt met vogelgriep op het dierenpark. "Ik weet niet hoe het nu verder gaat. Stel er komen nieuwe dieren, moeten we ons dan opnieuw zorgen maken? We gaan vandaag nog in gesprek met de NVWA." De dierenweide is niet vrij toegankelijk voor publiek, het parkje ligt middenin het dorp. Voorlopig komen er geen nieuwe vogels terug. Het park moet eerst voor een tweede keer ontsmet worden. Daarna hoopt de voorzitter dat er weer nieuwe vogels kunnen komen. Volgens de gemeente Bladel is het risico dat mensen besmet raken heel klein. Het is niet bekend hoe het virus op de kinderboerderij terecht is gekomen. Dat kan onder meer gebeuren door langsvliegende trekvogels. In de afgelopen weken zijn meer dan 60.000 kippen van twee legbedrijven in het Friese Idsegahuizum gedood na het vaststellen van vogelgriep. Sinds november geldt een landelijke ophok- en afschermplicht.