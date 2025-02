Rijk lapt bijna 9 miljoen euro voor aanpak forse PFAS-vervuiling

Bijna 9 miljoen euro om grond vervuild met kankerverwekkend PFAS schoon te maken. Dat heeft de gemeente Helmond gekregen van het Rijk. De vervuiling is volgens de gemeente veroorzaakt door het bedrijf Custom Powders. Dat bedrijf is inmiddels failliet en kan zelf de kosten voor de reiniging niet meer ophoesten. De gemeente hoopt volgend jaar te beginnen met het schoonmaken, zo staat in een brief naar de gemeenteraad.

Custom Powders droogde sinds 2012 natte teflon, de anti-aanbaklaag die bijvoorbeeld voor koekenpannen wordt gebruikt, voor de fabriek Chemours uit Dordrecht. In 2017 werd de PFAS-stof GenX gevonden in de rivier de Merwede. De bron bleek het Helmondse bedrijf te zijn. Ook het water bij de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel en Eindhoven bleek vervuild te zijn. Custom Powders droogde sinds 1998 ook teflon met PFOA erin, ook een PFAS-stof. Via de schoorsteen is waterdamp met PFAS uitgestoten en in de omgeving terechtgekomen. Er wordt nergens beschreven hoe groot het gebied is dat gereinigd moet worden.

PFAS is een verzamelnaam voor stoffen die bijna niet meer afgebroken kunnen worden. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld waterafstotend materiaal te maken of de anti-aanbaklaag in de koekenpan. Blootstelling heeft gevolgen voor de volksgezondheid, het kan kankerverwekkend zijn. PFAS is een probleem dat speelt in heel Nederland. In de raadsinformatiebrief schrijft de gemeente dat er ‘een soort deken of waas van PFAS over het land’ ligt.