Wagenbouwers bloemencorso getroffen door inbraak: 'Heel boos'

Een inbraak bij wagenbouwers van het bloemencorso in Valkenswaard heeft veel impact. Dieven sloegen eerder deze week toe op de bouwplaats van Buurtschap Leenderweg. De schade wordt geschat op zeker duizend euro. "Dit vreet aan je", zucht voorzitter Wil Lievens.

Met veel liefde bouwt het buurtschap al ruim zeventig jaar prachtige wagens. Dat wordt in dit geval niet beloond. De inbraak gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. Wil kwam een dag later kijken: "Ik zag dat de poort open stond en wist meteen dat er iets niet goed was."

"De schade is het meest vervelend." Zo is een containerslot geforceerd en er is schade aan de poort. "Het lijkt wel alsof ze met een auto tegen de poort zijn gereden."