Hier geldt een samenscholingsverbod voor jongeren tijdens carnavalsvakantie

Vanwege aanhoudende overlast van jongeren heeft de burgemeester van de gemeente Drimmelen in een deel van Lage Zwaluwe een samenscholingsverbod ingesteld.

De politie heeft al enkele maanden de handen vol aan groepen jeugd die bij de gebouwen aan de Nieuwstraat en de Schoof, in het dorp met iets meer dan vierduizend inwoners, rondhangen. Het gebied wordt geteisterd door brandjes, vandalisme en diefstal. Ook laten de jongeren rotzooi achter en intimideren en provoceren ze mensen in de buurt.

Jongeren die in de carnavalsvakantie in groepjes rondhangen bij basisschool De Grienden, kinderopvang Kibeo en bibliotheek Theek 5 krijgen onherroepelijk met de politie of BOA’s te maken.

“De problematiek is hardnekkig en speelt al langere tijd, ondanks de inzet van verschillende maatregelen”, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Omdat er vanwege de carnavalsvakantie minder toezicht is in het gebied, heeft de burgemeester besloten tot een samenscholingsverbod voor drie of meer jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar.

Burgemeester Boy Scholtze roept inwoners, die overlast van de jongeren hebben, op dat te melden bij de politie of de gemeente. Hij hoopt met de maatregel overlast in de vakantie te voorkomen of meteen de kop in te drukken.

De regel gaat vrijdagmiddag om vier uur in en duurt tot maandag na de vakantie.