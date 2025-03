Dit was de carnavalszaterdag: betoverend, een beetje plagend en heel druk

De zaterdag van carnaval was een prachtige en kleurrijke dag. Overal stortten carnavalsvierders zich in het feestgedruis. In de steden was het erg druk, maar in heel Brabant vooral stikgezellig! De eerste optochten zagen er fantastisch uit, mensen van boven rivieren werden gefronteerd met een bijzonder prijslijstje en gebeurde nog veel meer tijdens deze eerste carnavalsdag.

De macht is overgedragen In veel dorpen en steden begon carnaval met sleuteloverdrachten. De komende dagen zijn carnavalsprinsen en -prinsessen de baas in dorpen en steden. De burgemeester moet plaats maken en de sleutel van het gemeentehuis overdragen. Onder andere in Schoenlapperslaand (Waalwijk), Torensjouwerslaand (Schijf) en Nachtuilenrijk (Sprundel) waren traditionele sleuteloverdrachten.

Dronken man is vriendin kwijt

Een avondlange vermissing hoort bijna net zo bij carnaval als confetti en een biertje. Agenten in Best kregen een wel heel opmerkelijke oproep, vertelden ze zaterdagochtend op Instagram. Een man snikte aan de telefoon dat hij op de weg wilde gaan liggen. Hij was zijn vriendin kwijt en wist niet wat hij zonder haar moest. De man had te diep in het glaasje gekeken, maar de politie schoot wel te hulp en bracht de twee weer bij elkaar.

Goed carnavallen is ook goed ontbijten

Wie 'carnavalsontbijt' zegt, denkt natuurlijk meteen aan een biertje. En dus werd er goed 'ontbeten' door veel provinciegenoten. Bijvoorbeeld bij Patricia en Ronald thuis in Kluppelland (Helmond-'t Hout). Patricia viert elke carnavalszaterdag haar verjaardag en de hele buurt is welkom.