112-nieuws: ruiter valt van paard • sok vol drugs bij schaamstreek

Politieagenten in Breda zagen zaterdagmiddag rond halfdrie een bekende van de politie rijden en besloten hem te controleren. Dit gebeurde in de Teteringenstraat. De man had meerdere stapels geld bij zich. Daarnaast had hij een flinke bobbel in zijn broek, ter hoogte van zijn schaamstreek.

Op het bureau bleek dat de man (19) zijn kruis als bergplaats had gebruikt: hij had een sok vol harddrugs in zijn onderbroek zitten. Ook werd duidelijk dat de man half februari ook al een last onder dwangsom opgelegd heeft gekregen vanwege drugbezit. De man is weer vrijgelaten en moet later voor de rechter verschijnen.